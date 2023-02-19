السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص فى مركز جرجا بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ح.م.ح" عامل، بالسجن المشدد 15سنة، لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ع.م" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما أطلق خلالها المتهم النار على المجنى عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ع"وشقيقيه "ع.ع"و "ح.ع"بالسجن 15سنة، لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ا.ر.ع" كما شرعوا فى قتل المجنى عليه "م.ر" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة، المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينىن، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة الآخر، وتم نقل الأول إلى المستشفى جثة هامدة، كما تم نقل الآخر مصاباً أثر التعدى عليه بسلاح أبيض سكين وعصا شوم.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، بسبب مشاجرة بين الطرفين، طعن خلالها المتهمون، المجنى عليهما بسكين، وضربوهما بعصا شوم، مما أسفر عن مقتل الأول، وإصابة الثانى.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.