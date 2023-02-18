السجن 15 سنة للمتهم بقتل جاره فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملا زراعيا بالسجن لمدة 15 سنة؛ لاتهامه واثنين آخرين سبق محاكمتهم بقتل جارهم بدائرة مركز شرطة الحسينية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي ومحمد عبدالستار.

تعود أحداث القضية رقم 8033 لسنة 2020 جنايات الحسينية، المقيدة برقم 1201 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم حسن ال ع ح، عامل زراعي، 53 سنة، عامل زراعي، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه واثنين آخرين سبق محاكمتهم، بأنهم في يوم 22 أبريل عام 2020، قتلوا المجني عليه أحمد عبدالسلام عبدالرحیم أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روح المجني عليه وأعدوا لذلك الغرض حجر وعصا خشبية، وكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره فيه، وما أن ظفروا به حتى ضربه الأوب بالحجر بموضع قتل منه (الرأس) وضربه الثاني بعص، فيما ردد الثالث (المتهم) عبارة اضربوهم لحد ما يموتوا، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدین إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

تم ضبط المتهمين الأول والثاني وسبق الحكم عليهم وعلى المتهم الثالث غيابيا، قبل أن يتقدم الأخير بطلب إعادة إجراءا وتصدر محكمة جنايات الزقازيق حكمها المتقدم بمعاقبته بالسجن 15 سنة.