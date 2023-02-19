الحبس 3 سنوات لسيدة بتهمة إدارة حضانة خاصة بدون ترخيص فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، المنعقدة بمجمع محمد كريم، اليوم الأحد، بالحبس غيابيا على شقيقة مديرة الحضانة صاحبة واقعة التعدي على أطفال، ثلاث سنوات وغرامة 5000 جنيه، على خلفية اتهامها بإدارة حضانة دون ترخيص، من خلال قيام شقيقتها بإدارة الحضانة محل الواقعة.

كانت محكمة جنح باب شرقي الإسكندرية بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، عاقبت الخميس الماضي، بالحبس 8 سنوات لمديرة حضانة، في اتهامها بالتعدي علي أطفال داخل حضانة خاصة.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد بلاغات من أولياء الأمور بيقام مديرة حضانه بالتعدي علي أطفالهم بدائرة القسم.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال بها ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك.

وكانت النيابة العامة قد استمعت لشهادة أربعة من ولاة أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا ديمومة تعدي مديرتها على بنيهم ضربًا وصفعًا، مما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار تعدي مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لولاة أمر الطفل المُعتدَى عليه، ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت سيدة مقيمة بجوار الحضانة بسبق سماعها أصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة وتعنيفهم من مديرتها.

وتلقت النيابة العامة إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام 2020م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.

وكانت قد انتدبت النيابة العامة خبيرًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، مما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية.

وباستجواب النيابة العامة مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من حاصل أقوالها عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفائها باطلاعها على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالتها إلي محكمة الجنح التي أصدرت حكمها علي المتهمة.