الجنايات تؤجل محاكمة أب متهم بالاعتداء على طفلته لجلسة سرية فى 21 فبراير

كتب إبراهيم قاسم

قررت الدائرة الثامنة جنايات بوادي النطرون فى البحيرة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي، تأجيل محاكمة أب متهم ب الاعتداء على ابنته لجلسة الثلاثاء 21 فبراير الجاري، لعقد المحاكمة بجلسة سرية ومناقشة المجني عليها وسماع شهادة شهود الإثبات وفض الأحراز والاطلاع على الفلاشة، مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم وفقًا لأمر الإحالة بتهمتي أولا: الاعتداء على طفلته المجني عليها - بالقوة - والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة - حال كونه من أصولها- والدها - بأن استغل حداثة سنها وسلطته عليها وانفراده بها حتى اعتدى عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وثانيا عرض الطفلة وهى المجني عليها سالفة الذكر للخطر ويهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت المجني عليها 17 سنة طالبة قد شهدت بالتحقيقات أنها حال كونها تقيم رفقة والدها بمسكنه عقب وفاة والدتها، تحين الأخير فرصة انفراده بها ومحاولة الاعتداء عليها، وقدمت سندًا لاقوالها وحدة تخزين إلكترونية ( فلاش ميموري) تحوي مقطعا للمتهم حال ارتكاب الواقعة، كما شهدت شقيقتها الصغرى 15 سنة طالبة، بأنها قد نما إلى علمها من شقيقتها المجني عليها بقيام المتهم بإكراه الأخيرة على مشاهدة الأفلام، وأكدت التحريات صحة ماورد بأقوال المجني عليها، وباستجواب المتهم بالتحقيقات أقر بجريمته أمام المحكمة، وبالجلسة الأولى قررت المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع مع نظر الدعوى بجلسة سرية.