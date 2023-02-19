الجريدة الرسمية تنشر إعلان فقد دفتر مخازن لروضة مدرسة شبلنجة الابتدائية بالقليوبية

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها الصادر بتاريخ اليوم الأحد، والذى حمل رقم 41 بتاريخ 19 فبراير، إعلان فقد روضة مدرسة شبلنجة الابتدائية التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، دفتر واحد مخازن الخاص.

وتضمن الإعلان الذى نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، إعلانات فقد روضة مدرسة شبلنجة الابتدائية إدارة بنها التعليمية القليوبية، عن فقد دفتر واحد مخازن الخاص بها، ويحمل رقم من 699201 إلى 699250 م 128، ويعتبر ملغيا.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لهات بتقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعاً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" من الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتسرى على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بإضافة مزارع الإنتاج الداجنى لقرار رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المستحقة على القرارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة.