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وزير التعليم: الحصة بمجموعات الدعم المدرسية ساعة ونصف وسنختار أكفأ المعلمين

الخميس، 02 فبراير 2023 11:44 ص
وزير التعليم: الحصة بمجموعات الدعم المدرسية ساعة ونصف وسنختار أكفأ المعلمين الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحصل 5% من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية لصالح صندوق دعم ورعاية المعلمين و2% لصيانة أماكن مجموعات الدعم المدرسية و80% يحصل عليها المعلم و1.5% لمدير المدرسة إضافة إلى توزيع باقى الحصيلة على المشاركين فى عمل مجموعات الدعم المدرسية.
 
 
وأشارت وزير التربية والتعليم إلى أن القرار الوزارى المنظم لمجموعات الدعم المدرسية سوف ينظم عمل مجموعات الدعم المدرسية، وأى تقصير سوف يحاسب عليه المسئولين عن المجموعات، وتهدف المجموعات إلى رفع العبء المادى عن كاهل أولياء الأمور، مشددا على أنه سيتم اختيار أكفأ المعلمين الذين يشاركون فى مجموعات الدعم المدرسية.
 
 
 
وأوضح وزير التربية والتعليم، إلى أن مجموعات الدعم جزء لمساعدة الطلاب بشكل إضافى، بعد أن تؤدى المدرسة دورها ولا تهدف الوزارة فى مجموعات الدعم المدرسية لأن تكون تجارة أو تحقيق الربح المادى.
 
قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مجموعات الدعم المدرسية اختيارية للطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية احتياجات الطلاب الخاصة بالمعلمين حتى ولو من خارج منظومة التربية والتعليم بعد منحه دورة ومعرفة تاريخه ومؤهلاته العلمية، موضحا أن 80% من حصيلة المجموعة للمعلم وسيحصل عليها مباشرة، مضيفا أن هناك حوكمة لمجموعات الدعم المدرسية ماليا وفنيا.
 
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم صدور قرارا بشأن تنظيم مجموعات الدعم للطلاب، مؤكدا أن صفوف الشهادات العامة الحد الأدنى 20 جنيها والأقصى 80 جنيها للمجموعة المدرسية الرسمية العربى وهذه المبلغ ينزل من منطقة لأخرى حسب الظروف المادية ويتم تحديد المبالغ للمجموعات من خلال لجنة من مجالس الأمناء والإدارات التعليمية والمديريات، وبالنسبة لمدارس اللغات 30 جنيها حد أدنى و100 جنيه حد أقصى.
 
وأكد الوزير إن الحصة لن تقل عن ساعة و30 دقيقة.
 
وأكد الوزير أنه بالنسبة لصفوف النقل الحد الأدنى 20 جنيها وحد أقصى 50 جنيها ومن 30 حتى 60 جنيها للغات، على أن تخفض نسبة 50% من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلى بعد تقديم المستندات.
 

التربية والتعليم

مجموعات الدعم المدرسية

اخبار مصر

توزيع حصيلة الدعم المدرسية



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