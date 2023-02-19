الاستخبارات العراقية: اعتقال ارهابيين اثنين في محافظة ميسان شرق البلاد

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال إرهابيين اثنين في قضاء "المجر الكبير" و"قلعة صالح" بمحافظة ميسان، شرق البلاد.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "قيادة عملية ميسان بالتعاون مع الاستخبارات العراقية، نصبت كمائن محكمة في مناطق ميسان؛ ما أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء"، مشيرة إلى أنه جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية أصوليا.

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق، قد أعلنت سابقا اعتقال 6 إرهابيين في محافظات ميسان والأنبار وصلاح الدين.