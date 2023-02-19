افتتاح الأسبوع الثقافى بمسجد محيى الدين بكفر شكر بعنوان "قيمة العمل وإتقانه"

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد محي الدين بمدينة كفر شكر، وذلك بحضور الدكتور محمود عبدالله أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، تحت عنوان "قيمة العمل وإتقانه".

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في كلمته، أن العمل والإيمان لا يفترقان ولا إيمان بدون عمل وجاء النص القرآني شاهدا بذلك في قوله "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة"، موضحا أن بداية النشأة البشرية الممثلة في أبي البشر سيدنا آدم عليه السلام، كانت شاهدة أيضا على قيمة ومكانة العمل فكانت مهنته وحرفته عليه السلام هي الزراعة والتي تولدت منها عدة أعمال كالرعي وصناعة الصوف وغيرها.

وتابع، أن رسولنا الكريم "صلى الله عليه وسلم"، مع صعوبة رسالته الدعوية وتبليغ الوحى الإلهي إلا أن عمله صلى الله عليه وسلم كان في التجارة ورعى الغنم، بل بلغ من احترامه لقيمة العمل مهما كان ضئيلا في نظر الناس فكانت عبارته الشريفة "وأنا علىّ جمع الحطب".

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن ديننا هو فن صناعة الحياة وليس صناعة الموت فينبغي أن يكون شعار المسلم "الحياة في سبيل الله أسمى أمانينا"، وليس ما يردده البعض من الضالين وأصحاب الفكر المتطرف أن "الموت في سبيل الله أسمى أمانينا".

واستطرد وكيل الوزارة، أن البناء والتعمير لا يكونان إلا بالعمل والسعي والأخذ بالأسباب كما في قوله تعالي "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها"، وقوله "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه"، إلى غير ذلك من النصوص الدينية التي تدعو إلى صناعة الحياة وتعمير الأرض وبناء الكون، مشيرا إلى أن فعاليات الأسبوع الثقافي بالمسجد حتى نهاية هذا الأسبوع.

ومن ناحيتهم قدم المصلون والذين امتلأ بهم المسجد عن آخره الشكر للأوقاف على هذه الفعاليات والأنشطة الدينية والتي تتناول الجوانب الحياتية التي تمس قضاياهم والتي يحتاجها الشباب لتكوين شخصيات سوية وسلوكيات شريفة تتوافق مع صحيح الدين وعمارة الدنيا معا.



الشيخ صفوت ابو السعود



المشاركين بفاعيلة الأسبوع الثقافي



بعد انتهاء الفاعلية



جانب من الحضور بالفاعلية



خلال الفاعلي



وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية