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اعترافات لص هواتف المواطنين بالموسكى: نفذت 3 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة

الأحد، 19 فبراير 2023 12:00 ص
اعترافات لص هواتف المواطنين بالموسكى: نفذت 3 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة أرشيفية
كتب سليم على

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أعترف عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، متهم بسرقة هواتف المواطنين في منطقة الموسكى، أنه ارتكب 3 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة". 
 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الموسكى، بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
 
كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") متهم بسرقة هواتف المواطنين في دائرة قسم شرطة الموسكى، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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