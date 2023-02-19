استمرار الحملة الكبرى لنظافة المساجد وتعقيمها بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الشيخ اسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية عن استمرار عمل فعاليات الحملة الكبرى الشاملة لنظافة جميع مساجد مديرية أوقاف الإسماعيلية، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك، والتى انطلقت منذ الإثنين الماضى أولى فاعليات الحملة وتستمر لمدة 10 ايام حتى يوم الاربعاء القادم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية أن الحملة بدأت من مسجد السلام بحي السلام التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية بحضور قيادات المديرية و فضيلة الشيخ السيد عطية مدير المتابعة بالمديرية وقيادات الإدارة وعمال المسجد.

وأكد أنه اليوم الأحد ولليوم السابع على التوالي إستمرار الحملة الشاملة لنظافة المساجد بالإسماعيلية، حيث تم اليوم عمل الحملة بمسجد التوحيد بالشيخ زايد بالإسماعيلية بحضور الدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية وفضيلة الشيخ أيمن محمد عبدالعال إمام المسجد.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية بعقد غرفة عمليات لمتابعة سير الحملة والتأكد من نظافة جميع المساجد على مدار الايام المقبلة، وذلك تحت شعار (خدمة بيوت الله شرف لنا جميعاً).

وكانت وزارة الأوقاف قد اطلقت الاثنين الماضى حملات مكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتنطلق الحملة الأولى من اليوم الاثنين الموافق 13/2/2023م لمدة عشرة أيام حتى الأربعاء الموافق 22/2/2023م، وستكون تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه، وتتضمن الحملة ما يأتي :

1. النظافة الدورية للمسجد .

2. نظافة أسطح المساجد .

3. رفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات .

4. نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل .

5. تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر .

6. توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة .

وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك .