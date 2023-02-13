انطلاق حملة النظافة فى مساجد أوقاف الإسماعيلية استعدادا لشهر رمضان

أعلن الشيخ اسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أنه انطلقت اليوم الاثنين أولى فعاليات الحملة الكبرى الشاملة لنظافة جميع مساجد مديرية أوقاف الاسماعيليه وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية أن الحملة بدأت من مسجد السلام بحي السلام التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية بحضور قيادات المديرية والشيخ السيد عطية مدير المتابعة بالمديرية وقيادات الإدارة وعمال المسجد .

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية بعقد غرفة عمليات لمتابعة سير الحملة والتأكد من نظافة جميع المساجد على مدار الايام المقبلةوذلك تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف لنا جميعاً".

وكانت وزارة الأوقاف، أطلقت اليوم حملات مكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتنطلق الحملة الأولى من اليوم الاثنين الموافق 13/2/2023م لمدة عشرة أيام حتى الأربعاء الموافق 22/2/2023م، وستكون تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه، وتتضمن الحملة ما يأتي :

1. النظافة الدورية للمسجد .

2. نظافة أسطح المساجد .

3. رفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات .

4. نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل .

5. تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر .

6. توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة .

وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك .