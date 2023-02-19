إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون فى محافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.