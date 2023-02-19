إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون فى محافظة البحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون.
تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر أن مركز وادى النطرون قد شهد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى البحيرة .
وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
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