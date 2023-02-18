إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق حوش عيسى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 4 شباب بكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت اخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل بقرية الروضة التابعة لمركز حوش عيسى.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم :- محمد ش م 19 سنه حوشى عيسى- كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وعبد الرحمن ع م 19 سنه- كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وأحمد س ع 18 سنه - حوش عيسى- كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ويوسف خالد فتحى 16سنة كدمات وسحجات متعدده بالجسم.

وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.