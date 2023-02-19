إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على أجرة تحميل "برتقال" بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت منطقة كفر الولجا التابعة لمركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة نشبت بين طرفين، بسبب الخلاف على أجرة جمع وتحميل البرتقال من إحدى المزارع، وتعدي كل طرف على الآخر بالضرب، وتم نقل المصابين لمستشفي كفر شكر لتقديم العلاج وتصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وتمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مستشفي كفر شكر، يفيد وصول 5 مصابين بإصابات مختلفة ادعاء مشاجرة بينهم بمنطقة كفر الولجا التابعة لدائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "ص ع ع"، 43 سنة، تاجر فاكهة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه "م ع ع"، 34 سنة، تاجر فاكهة، مصاب بكدمة بأحد الذراعين، ومقيمان دائرة المركز، وكرم ثان "ح ق ف"، 27 سنة، مصاب بكسر بالذراع الأيمن، وشقيقه "ح ق ف"، 24 سنة، مصاب بكسر بالذراع الأيمن، و"أ ف ح"، 39 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، جميعهم عمال جمع برتقال، ومقيمين ميت غمر بالدقهلية.

وكشفت تحريات المباحث، أنه حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف علي أجرة تقطيع وتحميل البرتقال بأحد المزارع دائرة المركز، وجري نقل المصابين لمستشفي كفر شكر، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.