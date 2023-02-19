إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم على الطريق على إختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص من مستقلى السيارتين تم نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى بين سيارتين ووجود مصابين إنتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام وإنتقال القيادات وقوع مصادمة على الطريق الزراعى دائرة المركز • تبين أنه أثناء سير السيارة سوزوكي تمناية " قيادة المدعو هاني م ن ا 39 سنة سائق ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم من الخلف بالسيارة سوزوكي تمناية " قيادة المدعو شهاب م ا م 22 سنة سائق ويقيم بناحية دائرة المركز قادمين من موقف سيارات الأجرة ببندر دار السلام إتجاه قرية البلابيش المستجده دائرة المركز مما أدي لإنقلاب السيارة الثانية بجوار الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الثانية " بكدمات متفرقة بالجسم " وإصابة محمد ح ا 12 سنة طالب بإشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم وإصابة شقيقه يوسف ح ا7 سنوات " تلميذ " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجل عمهما إسلام ع ا - 11 سنة طالب " بإشتباه كسر بالترقوة اليسري وكسر بالفك العلوي وكدمات متفرقة بالجسم " ويقيمون دائرة المركز من مستقلي السيارة الثانية

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيد للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.