إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بقرية جلبانة فى الإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة ملاكي بأخري نصف نقل بقرية جلبانة بالقنطره شرق.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، تلقى إخطارا من إدارة النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل بعد كوبري جلبانه بالقنطرة شرق على طريق القنطرة العريش.

على الفور انتقل رجال الأمن ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية ب3سيارات إسعاف وتبين إصابة كلامن شاهندا عبد الهادي جاد 27 سنه اشتباه كسر بالساق الأيسر ومنار محمود حمدي 60 سنه تقيم بالعريش، وعايده سليم مصبح 56 سنة تقيم العريش وأصيبت بجرح قطعي بالجبهة، وأسماء جاد المولي أحمد 67 سنة تقيم بالعريش.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزى، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.