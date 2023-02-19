إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مدينة الفيوم الجديدة، باتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 11 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت لتحقيق.

وكان طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى ، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكى، وأخرى ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان تسرب غاز وقع بشقة سكنية، بالطابق الثالث، بمنزل مكون من 3 طوابق، بحى الجامعة، بمدينة الفيوم، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكى، بعد مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق"القاهرة_ الفيوم" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل فنطاس محمل بغازات صناعية، وأخرى نقل، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.