مصرع سيدة في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت سيدة تبلغ من العمر 62 سنة مصرعها في الحادث الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى شمال مطار سوهاج الدولى عقب انقلاب سيارة ملاكى على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، والذى نتج عنه أيضا إصابة 6 أخرين من مستقلى السيارة، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج تلقت بلاغا بانقلاب سيارة نقل ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى شمال مطار سوهاج الدولى، ووجود مصابين، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وإنتقال القيادات انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ن . ا . أ 37 سنة بكدمات بالساقين، وإصابة ك . ع . ع 57 سنة بإشتباه خلع بالكتف الأيسر، وإصابة ع . م . ع 6 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ي . م . ع 5 سنوات بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ع . م . ع 31 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ووفاة ز . ع . ع 62 سنة عقب إصابتها بغيبوبة تامة، وإصابة م . م . ع 13 سنة بجرح قطعي بالجبهة وإشتباه ما بعد الإرتجاج تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيد للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.