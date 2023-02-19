إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين نقل بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ربع نقل على طريق الإسكندرية القاهرة الدائري أمام نزلة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفي كفر الزيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق الاسكندرية القاهرة الدائري أمام نزلة كفر الزيات.

انتقلت سيارتا إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف بالغربية وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 2 وهما طه مجدى طه 16سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالجبهة حوالى 10سم نزيف من الانف، محمود عبدالعاطى عبدالمعطى الديب 35سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى والفك السفلى، وتم نقلهما لمستشفي كفر الزيات العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.