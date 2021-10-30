اليوم السابع
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سرعة طلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة نقل وإصابة سائقها بالإسكندرية

السبت، 30 أكتوبر 2021 01:51 ص
سرعة طلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة نقل وإصابة سائقها بالإسكندرية انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة نقل بمقطورة أمام مدخل قرية عرابي بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، مما أسفر عن إصابة قائدها وارتباك في حركة المرور، وسؤال شهود العيان والمصاب حول الواقعة.
 
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية الصحراوي "اتجاه القاهرة" قبل مدخل قرية عرابي بدائرة القسم.
 
على الفور انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق المشار إليه إثر اصطدامها بعمود إنارة وعدد من البلدورات.
 
أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بإصابات طفيفة، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.

وتسبب الحادث في تلف كامل لعمود إنارة و4 حواجز خرسانية، ورفع السيارة وتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

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