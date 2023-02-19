اليوم السابع
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إخماد حريق شب داخل كنيسة السيدة العذراء فى أطفيح

الأحد، 19 فبراير 2023 07:30 م
إخماد حريق شب داخل كنيسة السيدة العذراء فى أطفيح الحماية المدنية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد الأحمدي

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل كنيسة السيدة العذراء بقرية أسكور بمركز أطفيح، دون وقوع إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية الإخماد بالكامل. 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها نشوب حريق داخل كنيسة السيدة العذراء بقرية اسكر بأطفيح، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع أى إصابات.
 
ويقوم رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

أمن الجيزة حريق كنيسة

اخبار الحوادث

اطفيح



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