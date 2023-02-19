إجراء اختبارات المسار الوظيفى للعاملين بشركة مياه القناة.. اعرف التفاصيل

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن البدء اليوم الأحد اختبارات المسار الوظيفى، لعدد 177 من العاملين بالشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة"الاسماعيلية – السويس –بورسعيد"، فى تخصصات مختلفة "مهندسين - كيمائيين - أخصائي موارد بشرية - اخصائي خدمة عملاء ومشتركين - اخصائي أمن - اخصائى سلامة و صحة مهنيه - فني ميكانيكا - فني كهرباء - فنى معمل - قارئ ومحصل- مراقب أمن"، بمركز التدريب بمحطة معالجة سرابيوم، وذلك على مدار أسبوع كامل تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بشركة محافظات القناة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمسار الوظيفى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .
وفى سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت، على أهمية نظام المسار الوظيفي واختبارات تقييم الأداء واعتباره شرط اساسى لترقية العاملين بعد حصولهم على التدريب المهنى لكل تخصص واجتيازهم جميع الاختبارات ، بغرض رفع كفاءة أداء العمل بالشركة من خلال الارتقاء بالعنصر البشري ، وتطوير القدرات فى النواحى الفنية والإدارية على حد سواء ،وتقديم خدمة متميزة للعملاء فى كافة القطاعات على مستوى محافظات القناة بالكامل .
وأشار رئيس الشركة، إلى أهمية عمل التحديثات المطلوبه لمناهج المسار الوظيفى طبقا للاحتياجات الخاصة بالعمل وبما يحقق نظام تقييم آداء العاملين قبل الترقية الموضوعية والمصداقية المطلوبة من التقييم بهدف تحقيق الهدف الاساسى للمسار الوظيفى ، حيث تم إعتماد مجموعة من البرامج التدريبية لكل وظيفة من الوظائف التكرارية مقسمة حسب كل درجة ، ويتم حصول كل عامل على مجموعة البرامج التدريبية المحددة لدرجته بالوظيفة المسكن عليها ، ثم خوض إختبار في هذه البرامج الامر الذى يؤثر بدوره على رفع كفاءة العاملين بالشركة وتأثيرها الفعال على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة .
اختبارات المسار الوظيفى للعاملين بالشركة (1)
اختبارات المسار الوظيفى للعاملين بالشركة (2)
اختبارات المسار الوظيفى للعاملين بالشركة (3)
اختبارات المسار الوظيفى للعاملين بالشركة (4)
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