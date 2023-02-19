إجراء اختبارات المسار الوظيفى للعاملين بشركة مياه القناة.. اعرف التفاصيل

وفى سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت، على أهمية نظام المسار الوظيفي واختبارات تقييم الأداء واعتباره شرط اساسى لترقية العاملين بعد حصولهم على التدريب المهنى لكل تخصص واجتيازهم جميع الاختبارات ، بغرض رفع كفاءة أداء العمل بالشركة من خلال الارتقاء بالعنصر البشري ، وتطوير القدرات فى النواحى الفنية والإدارية على حد سواء ،وتقديم خدمة متميزة للعملاء فى كافة القطاعات على مستوى محافظات القناة بالكامل .

وأشار رئيس الشركة، إلى أهمية عمل التحديثات المطلوبه لمناهج المسار الوظيفى طبقا للاحتياجات الخاصة بالعمل وبما يحقق نظام تقييم آداء العاملين قبل الترقية الموضوعية والمصداقية المطلوبة من التقييم بهدف تحقيق الهدف الاساسى للمسار الوظيفى ، حيث تم إعتماد مجموعة من البرامج التدريبية لكل وظيفة من الوظائف التكرارية مقسمة حسب كل درجة ، ويتم حصول كل عامل على مجموعة البرامج التدريبية المحددة لدرجته بالوظيفة المسكن عليها ، ثم خوض إختبار في هذه البرامج الامر الذى يؤثر بدوره على رفع كفاءة العاملين بالشركة وتأثيرها الفعال على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة .