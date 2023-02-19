أوبزرفر: "الصدمة" والانقسام يهيمنان على إسكتلندا بعد استقالة نيكولا ستورجون

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الانقسام ربما كان السمة الرئيسية في السياسة الاسكتلندية في السنوات الأخيرة ، ولكن يبدو أن الاسكتلنديين توحدوا فى رد فعلهم المبدئى على استقالة رئيسة الوزراء، نيكولا ستورجون، الشخصية الأكثر هيمنة في السياسة الاسكتلندية، فهى أطول المسئولين مدة فى المنصب، وشعروا بــ"الصدمة".

وأوضحت الصحيفة أن المفاجأة الأولية ومحاولة تخمين دوافع ستروجون، تلاشت ليحل محلها الانقسامات القديمة حول ما إذا كان رحيلها يمكن أن يكون له تأثير على كيفية تصويت الشعب الاسكتلندي في الانتخابات التالية.

وقال دانيال تولوك ، 29 عاما ، وهو حلاق ، "لقد دُمرت" ، ووصف نفسه بأنه "مؤيد قوي للاستقلال". وأضاف: "أعتقد حقًا أن كل ما فعلته كان من أجل الناس في اسكتلندا".

ومع ذلك ، ألمحت ماريان ويلاجر ، 64 عامًا ، في الشارع الرئيسي المجاور ، إلى الاحتمالات السياسية - من الناحية النظرية على الأقل – التي يمكن أن تنتج عن قرار ستورجون. وأكدت أنها صوتت للحزب الوطنى الاسكتلندى سابقًا، ومع ذلك ، يمكن أن يغير رحيل رئيسة الوزراء "شعورها تجاه السياسة". "يعتمد الأمر على من سيكون القائد الجديد ، وماذا سيفعلون ... وماذا سيفعل حزب العمال."

على المدى القصير ، كان الخلاف حول تشريع الاعتراف بالنوع الاجتماعي وتحديد الهوية الذاتية لأولئك الذين يرغبون في تغيير الجنس القانوني - بالإضافة إلى تعاملها غير الحاسم بشكل غير معتاد مع قضية سجينة متحولة جنسياً تم حبسها في البداية في سجن للنساء - القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى ستورجون ، بعد رد فعل سياسي مستمر لم تتعرض له من قبل.

وأضاف أن ستورجون هاجمت حكومة المملكة المتحدة بعد أن منعت مشروع قانونها بشأن قرار الاستقلال ، ولكن حتى الشخصيات البارزة في الحزب الوطني الاسكتلندي كانت قلقة من هذا التكتيك.