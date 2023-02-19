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أوبرزفر: مخاوف من رفض جونسون لاتفاق سوناك مع بروكسل حول "أيرلندا الشمالية"

الأحد، 19 فبراير 2023 12:19 م
أوبرزفر: مخاوف من رفض جونسون لاتفاق سوناك مع بروكسل حول "أيرلندا الشمالية" بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك دخل في مسار تصادمي مع سلفه بوريس جونسون بشأن خططه لإصلاح ترتيبات أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وسط هجوم دبلوماسي محموم لإنهاء النزاع المرير مع الاتحاد الأوروبي.

وفي أحدث علامة على الخطر السياسي الذي يواجهه سوناك وهو يحاول إصلاح بروتوكول أيرلندا الشمالية ، من المفهوم أن جونسون أصبح قلقًا من أن الصفقة الناجحة ستشهد تخلي الحكومة عن التشريع المثير للجدل الذي يسمح للمملكة المتحدة بتمزيق بعض ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد.

ومع تهديد جونسون وحزب المحافظين بتعطيل الصفقة ، قال زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر لصحيفة "الأوبزرفر" إنه يتخذ خطوة غير عادية بتقديم دعم حزبه في أي تصويت برلماني على الاتفاقية ، مما مكن سوناك من التوقف عن "التدافع لاسترضاء نوابه الغاضبون."

وكان هناك قلق مستمر بين حلفاء سوناك من أن جونسون قد يحاول عرقلة التسوية مع بروكسل. يبدو الآن أن الحفاظ على قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية ، الذي قدمته حكومة جونسون ويشق طريقه حاليًا عبر البرلمان ، قد أصبح اختبارًا رئيسيًا لرئيس الوزراء الأسبق، على حد تعبير الصحيفة.

في حين أن المطلعين في الحكومة يجدون صعوبة في ذكر أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن تفاصيل أي صفقة ، فقد أشاروا إلى أن النتيجة الناجحة ستعني أنه لن تكون هناك حاجة إلى مشروع القانون. وقال مسئول كبير: "إذا تمكنا من إيجاد طريقة لحل المشكلات المتعلقة بالبروتوكول بشكل مرض ، فلن تحتاج إلى مشروع القانون. لكننا لم نحلها بعد."

يصر مؤيدو التشريع على أنه سيعطي المملكة المتحدة نفوذاً مستمراً على بروكسل. وقال مصدر مقرب من جونسون إنه يرى أنه "سيكون من الخطأ الفادح إسقاط قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية".

 


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