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أمير حدود داعش: تجارب الإسلاميين فى الحكم بائسة

الأحد، 19 فبراير 2023 09:57 م
أمير حدود داعش: تجارب الإسلاميين فى الحكم بائسة امير حدود داعش
كتب أحمد عرفة

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قال هيثم عبد الحميد، أمير حدود داعش، إنه غادر إلى ليبيا في يوليو 2011 وكان على تواصل مع أحرار ليبيا، متابعا: عدت لمصر ثم سافرت إلى ليبيا فى عام 2012، وفي هذه الفترة كان المصريين والليبيين يعتبرون أنه لا يوجد حدود بينهما بسبب الثورة في البلدين .

وأضاف أمير حدود داعش، خلال حواره مع القناة الوثائقية، أنه كان هناك صدامات مرتفعة في أفغانستان بين ما يسمون "المجاهدين" وبين الشعب الأفغانى، متابعا :" لأن الجهاديين أغلبهم من السلفية وحركة طالبان لا تقبل العادات السلفية فتحدث مشكلات في العادات وفى الزواج فيما بينهم، ومعظم المجاهدين عقائدهم سلفية وأنا معجب بالنموذج في البوسنة ".

وأوضح أمير حدود داعش، أن الإسلاميين لم يتركوا أي نتيجة جيدة في أي بلد حكموا فيها، فالتجارب كانت بائسة .

 

 


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