أسرة شاب توفى بالأردن تشكر الرئيس على جهود ترحيل الجثمان ودفنه ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شيع أهالي قرية بطا التابعة ل مركز بنها بمحافظة القليوبية، جثمان الشاب مصطفى حمدى، الذي توفى جراء حادث، خلال عمله بمزرعة مواشي بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث شارك في الجنازة غالية السيد، رئيس الوحدة المحلية ببطا، نيابة عن المحاسب محمد عبد الحميد مرعى رئيس مدينة ومركز بنها، وقدمت واجب العزاء لأسرة المتوفي.

وكانت وزارتا الهجرة والخارجية المصرية، والسفارة المصرية بالأردن، استجابت لمطالب أسرة المتوفى، وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تواصلها مع السفارة المصرية بالأردن لسرعة إنهاء إجراءات شحن جثمان الشاب وعودته لأرض الوطن.

ووجهت أسرة الشاب المصري مصطفى حمدى المتوفي بالأردن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الدائمة برعاية المصريين والشكر للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لتواصلها السريع مع السفارة المصرية بالأردن لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان وعودته لأرض الوطن.

وناشدت أسرة الشاب المصري مصطفى حمدى، سرعة صرف المبالغ المستحقة لنجلهم الذي توفي في حادث مرتبط بعمله نتيجة مهاجمة "ثور" له في المزرعة التي كان يعمل بها في الاردن.