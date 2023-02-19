أزهر الإسكندرية يطلق مسابقة تنس الطاولة بالمعاهد.. اعرف التفاصيل

أطلقت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، اليوم الأحد، بطولة تنس الطاولة على مستوى المعاهد الأزهرية بالمحافظة فى إطار اهتمام الأزهر الشريف بتنمية الروح الرياضية بين الطلاب.

وأشاد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بتنظيم الفعالية الرياضية ومستوى وأداء الطلاب المشاركين.

استقبل الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، المهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، بمقر ديوان عام المنطقة، لمناقشة خطة التطوير المؤسسى الرقمى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الاتصالات.

جرى خلال اللقاء، استعراض الجهود التى تبذلها منطقة الإسكندرية الأزهرية فى تطوير منظومة العمل المؤسسى الرقمى بالمنطقة، والوقوف على الاحتياجات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء للعاملين بما يسهم فى تحسين جودة العملية التعليمية للمنطقة، وذلك بحضور علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور إبراهيم الجمل، رئيس لجنة الفتوى ومدير عام قطاع الدعوة والإعلام الدينى، وعدد من قيادات المنطقة.

وعقب اللقاء، اصطحب رئيس المنطقة، المهندسة غادة عادل، نائبة وزير الاتصالات، فى جولة تفقدية لإدارة التدريب بالمنطقة، للوقوف على التجهيزات التى تمت بقاعات التدريب والاستماع إلى آراء معلمى الحاسب الآلى فى الدورة المقدمة من وزارة الاتصالات لمعلمى الحاسب، تحت عنوان: "التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات" فضلاً عن تكريم الدفعة الأولى خريجى الدورة من معلمى الحاسب الآلى بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية.