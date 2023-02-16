أزهر الإسكندرية يعلن عن نتائج مسابقة الأزهرى الصغير

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية عن نتائج مسابقة الأزهرى الصغير واعتماد النتيجة ونشرها رسميا بالإدارات بعد التصفية النهائية للطلاب على مستوى معاهد منطقه الإسكندرية الأزهرية للعام 2022/2023.

وجاءت النتيجة فوز الطالب صالح عبدالله معهد الفتح المبيت ، ساجد احمد معهد جمال زين الدين ، عبد الرحمن أحمد معهد سموحة، رقية هشام معهد الكردى عبد الفتاح ، عبد الرحمن أحمد ، معهد الفتح المبين، إبراهيم محمد إبراهيم معهد سموحة.