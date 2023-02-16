أزهر الإسكندرية يعلن عن نتائج مسابقة الأزهرى الصغير

أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية عن نتائج مسابقة الأزهرى الصغير واعتماد النتيجة ونشرها رسميا بالإدارات بعد التصفية النهائية للطلاب على مستوى معاهد منطقه الإسكندرية الأزهرية للعام 2022/2023.
وجاءت النتيجة فوز الطالب صالح عبدالله معهد الفتح المبيت ، ساجد احمد معهد جمال زين الدين ، عبد الرحمن أحمد معهد سموحة، رقية هشام معهد الكردى عبد الفتاح ، عبد الرحمن أحمد ، معهد الفتح المبين، إبراهيم محمد إبراهيم معهد سموحة.
وكانت قد نظمت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية مسابقة الأزهرى الصغير بمشاركة طلاب المعاهد الأزهرية بالمحافظة وشملت المسابقة حفظ القرآن الكريم للطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة.
وحضر فعاليات المسابقة علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف إدارة رياض الأطفال بقيادة فاتن عطية مدير الإدارة و سارة محمود بالإدارة، والتعاون مع إدارة شئون القرآن الكريم بقيادة الشيخ محمد عبد النبي وموجهي الإدارة وأعضائها الفنيين كل من إشراف نعيمة محمد سعد مدير إدارة الأمن.
فى سياق اخر فاز الطالب حمزة الجمل بالصف الثاني الاعدادي بأزهر الإسكندرية بالأول على مستوى الجمهورية والطالبة حبيبة حسن بالصف الاول الاعدادي بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة نحلة التهجى التى اقيمت تحت رعاية الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية.
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