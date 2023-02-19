كتبت فاطمة خليل

أخطاء أثناء الاستحمام تؤثر على صحة الجلد والشعر 1. استخدام الماء شديد السخونة أثناء غسل الشعر يعد استخدام الماء الساخن خلال فصل الشتاء عادة شائعة جدًا لكن استخدامه لغسل الشعر يمكن أن يؤثر على قيمة الرقم الهيدروجيني لفروة الرأس ويمكن أن يتسبب في تلف بشرة الشعر، لذا حاولي غسل شعرك بماء بدرجة حرارة الغرفة وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

2. استخدام الماء الساخن جدًا على الجسم ولفترة طويلة لا ينصح بأخذ حمام بارد خلال فصل الشتاء ولكن أيضًا إذا كنتِ تستحمين بماء ساخن جدًا ولفترة طويلة، فسيتم تجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية لذلك، ليس شعرك فقط ، بل بشرتك أيضًا هي التي يمكن أن تتأثر بالحمامات الساخنة. 3. فرك الشعر بقسوة فرك شعرك بقسوة أثناء الغسيل باتجاهات مختلفة يمكن أن يتسبب في النهاية في تكسر الشعر، قومي بتدليك الشامبو بأطراف أصابعك عن طريق الضغط الخفيف ثم غسله. 4. غسل وجهك قبل إخراج جميع منتجات الشعر الكثير من النساء يرتكبن أخطاء أثناء الاستحمام ما يلحق الضرر بصحة الجلد والشعر، حيث يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى جفاف أو تهيج الجلد وغيرها من الأخطاء التي تحدث أثناء الاستحمام نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "Health".يعد استخدام الماء الساخن خلال فصل الشتاء عادة شائعة جدًا لكن استخدامه لغسل الشعر يمكن أن يؤثر على قيمة الرقم الهيدروجيني لفروة الرأس ويمكن أن يتسبب في تلف بشرة الشعر، لذا حاولي غسل شعرك بماء بدرجة حرارة الغرفة وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، اغسلي شعرك بالماء الفاتر.لا ينصح بأخذ حمام بارد خلال فصل الشتاء ولكن أيضًا إذا كنتِ تستحمين بماء ساخن جدًا ولفترة طويلة، فسيتم تجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية لذلك، ليس شعرك فقط ، بل بشرتك أيضًا هي التي يمكن أن تتأثر بالحمامات الساخنة.فرك شعرك بقسوة أثناء الغسيل باتجاهات مختلفة يمكن أن يتسبب في النهاية في تكسر الشعر، قومي بتدليك الشامبو بأطراف أصابعك عن طريق الضغط الخفيف ثم غسله. يحتوي الشامبو والبلسم على مواد حافظة يمكن أن تتساقط على جبهتك وخط شعرك إذا لم يتم غسلها، يمكن أن تسبب الحكة والتهيج.

5. الاستحمام بعد تناول الطعام يمكن أن تؤدي المنتجات الطويلة الأمد أيضًا إلى انسداد المسام، مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب لتجنب هذه المشاكل الجلدية، اغسليها بالكامل ثم استكمل بقية حمامك الروتيني. يمكن أن يؤثر الاستحمام بعد الأكل مباشرة على عملية الهضم. يتطلب الهضم مستوى جيدًا من تدفق الدم نحو المعدة، لذا فإن الاستحمام مباشرة بعد تناول الوجبة يمكن أن يحول تدفق الدم إلى الجلد مما قد يؤثر على عملية الهضم.

يتجه بعض الناس مباشرة إلى الحمام بعد تمرين مكثف الاستحمام بعد التمرين مهم لتنظيف الجسم من العرق والبكتيريا الغريبة التي قد تلتقطها أثناء التمرين أيضًا، قد يساعد في تقليل وجع العضلات عن طريق تحريك حمض اللاكتيك من عضلاتك.

تذكري أن تستخدمي اللوشن بعد الاستحمام، حيث سيساعد في الحفاظ على رطوبة بشرتك.