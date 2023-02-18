"FDA" توافق على أول عقار لعلاج اضطراب العين لمنع الإصابة بالعمى

كتبت أمل علام

قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" إنها وافقت على عقار شركة Apellis Pharmaceuticals لعلاج اضطراب متقدم في العين يعد أحد الأسباب الرئيسية للعمى على مستوى العالم.

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز، إن الدواء، أبطأ من تطور مرض الضمور الجغرافي للعين(GA) ، ليصبح العلاج الوحيد المعتمد من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) لهذا الاضطراب.

وقالت الشركة لرويترز، إنه "سيتم إدراج العقارالجديد بسعر 2190 دولارًا للقنينة بما يتماشى مع العلاجات المعتمدة مؤخرًا ضد VEGF وهو عامل نمو بطانة الأوعية الدموية."

تعمل العلاجات المضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية على منع أو تنظيم تكوين ونمو الأوعية الدموية، وتُستخدم كعلاج للسرطان والضمور البقعي المرتبط بالعمر، حيث ان مرض الضمور الجغرافي للعين GA هي حالة تقدمية مزمنة تميل إلى الحدوث في المرحلة المتأخرة من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، يمكن أن يؤدي فقدان أنسجة الشبكية إلى فقدان البصر، يصيب المرض 8 ملايين مريض على مستوى العالم، وحوالي 20% من الأفراد المصابين بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

وأوضح موقع الوكالة، إنه من المتوقع أن يكون العقار متاحًا في بداية مارس من خلال موزعين متخصصين وصيدليات متخصصة في الولايات المتحدة.