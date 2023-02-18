اليوم السابع
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BBC: "أمازون" تطالب موظفيها بالعودة للعمل من المكاتب 3 أيام فى الأسبوع

السبت، 18 فبراير 2023 12:45 م
BBC: "أمازون" تطالب موظفيها بالعودة للعمل من المكاتب 3 أيام فى الأسبوع أمازون
كتبت رباب فتحى

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أصدرت شركة أمازون تعليمات لموظفيها بالعودة إلى العمل من المكاتب لثلاثة أيام في الأسبوع، مما ينهي العمل بسياسة ترك القرار فيما يتعلق بالعمل عن بعد إلى رؤساء الفرق، وفقا لموقع "بى بى سى عربي".

وأبلغ آندي جاسي، الرئيس التنفيذي للشركة، الموظفين بهذا التغيير، مؤكدا أن العمل بالسياسة الجديدة سوف يبدأ من الأول من مايو المقبل.
 
بذلك تنضم أمازون إلى شركة ديزني وغيرها من الشركات بعد تبني قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالعمل عن بعد هذا العام.
 
وقال جاسي إن هذا التغيير سوف يعزز الاتصال، والتطور المهني، وثقافة الشركة. وأضاف: "التعاون والابتكار يكون أسهل وأكثر فاعلية عندما نتعامل وجها لوجه"، وهو ما جاء في مذكرة أرسلت إلى موظفي الشركة.
 
وبدأ العمل عن بعد أثناء إجراءات الإغلاق التي كانت مطبقة وقت انتشار فيروس كورونا في 2020. ولا يزال هذا النوع من العمل - الذي يسمى أيضا العمل من المنزل - أكثر انتشارا من فترة ما قبل الوباء، لكن نتائج مسوح أُجريت في هذا الشأن ترجح أن هذا الاتجاه في العمل يتراجع ببطء.
 
وتراجع حجم العمل من المنزل من 35 % في يناير 2022 إلى 27 % في الشهر الماضي، وفقا لمسح إلكتروني شهري لترتيبات واتجاهات العمل يجريه الخبير الاقتصادي في كلية ستانفورد لإدارة الأعمال نيكولاس بلوم آخرون منذ مايو2020.
 
كما تضمنت سياسة شركة ديزني، التي أعلنتها في يناير الماضي، عودة الموظفين إلى العمل من المكاتب لأربعة أيام في الأسبوع على الأٌقل بداية من مارس المقبل.
 
وأشار عدد من رجال الأعمال البارزين، من بينهم إيلون ماسك الذي أنهى سياسة العمل من المنزل في شركتي تيسلا وتويتر، إلى أنهم لا يفضلون ممارسة العمل عن بعد.
 
لكن أغلب طواقم العمل تقاوم التغييرات التي تستهدف عودتهم إلى العمل من مكاتب الشركات، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى تراجع أرباب العمل عن قرار إلغاء العمل من المنزل.
 
وقال إريك آدامز، عمدة نيويورك، إن المدينة تعتزم تخفيف متطلبات العمل من مكاتب الشركات، إذ تواجه صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة.

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