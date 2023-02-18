600 جنيه للمركز الأول.. جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية ومسابقات للطلاب

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، عن عقد دورة تدريبية عن كيفية كتابة الموضوعات الصحفية في عصر التحول الرقمي"، وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 مارس 2023 بقاعة المنوعات بمبنى النشاط الفني بالمدينة الرياضية.

كما تعقد جامعة القاهرة، ندوة حول "تنمية مهارات الاتصال وفن التعامل"، يوم الإثنين 6 مارس 2023 بقاعة إعداد القادة بالمدينة الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة للشطرنج بمركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية خلال الفترة من 5-9 مارس 2023، وسيتم تخصيص جوائز للطلاب الخمس المتميزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول علي 600 جنيه، والثاني 550 جنيها، والثالث 500 جنيه، والرابع 450 جنيها، والخامس 400 جنيه، ويتم التقديم للمسابقة بإدارة النشاط الاجتماعي بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتأتي هذه الأنشطة تحت إشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وفي إطار حرص الجامعة على تنظيم عدد من الأنشطة الطلابية والندوات والدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية لتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية

وتهتم جامعة القاهرة بالأنشطة الطلابية والمسابقات للنهوض بالعقل والوجدان، وبناء شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم، وتوظيفها في حياتهم اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع، وبدء عصر جديد قائم على العقلانية والتفكير العلمي.