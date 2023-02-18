6 شركات مياه تشارك بالبرنامج التدريبى التشغيل القياسى لمحطات الصرف بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

نظمت مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب البرنامج التدريبى التشغيل القياسى لمحطات معالجة الصرف الصحى والذى يشارك به 15 مهندسا من شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والاقصر والمنيا وبنى سويف وأسوان وأسيوط، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أنه التدريب يستهدف دعم وتأهيل العاملين ورفع مهاراتهم فى المجالات الفنية والتخصصية.

وأشار المهندس احمد إبراهيم هريدى مهندس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن البرنامج التدريبى استمر لمدة أربعة أيام وأنه تم تناول كيفية وضع حلول لمشكلات المصافى وأحواض الترسيب الابتدائى وبرك الاكسدة الطبيعية والمرشحات الزلطية هذا بالإضافة إلى وضع حلول لمشكلات المعالجة بالحمأة المنشطة.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قد أعلنت فى وقت سابق، إعادة تشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها بعد انتهاء فترة السدة الشتوية، التى استمرت فى الفترة من 9 يناير الماضى حتى 7 فبراير الجارى.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم سد عجز المياه خلال تلك الفترة بتشغيل محطات المياه الارتوازية والدفع بسيارات مياه للمناطق التى تضعف أو تنقطع عنها المياه، لافتا إلى أنه تم اجراء أعمال الاحلال والتجديد لعدد 32 محطة مياه نقالى خلال تلك الفترة والتى شملت تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء، وصيانة المواتير والمعدات، وتأمين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.