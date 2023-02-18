وكيل زراعة دمياط يعقد اجتماعا لبحث إجراءات تفعيل "كارت الفلاح"

دمياط - هيثم مراد

عقد اليوم المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعا موسعا، لمناقشة إجراءات تفعيل كارت الفلاح، وكذلك لعرض استعدادات المديرية لتطوير الحاصلات الزراعية داخل المحافظة.

وتضمن اللقاء عرض خطة مديرية الزراعة في دمياط، لمواجهة أية تغييرات تطرأ على الحاصلات الزراعية بسبب التغيرات المناخية، إضافة إلي مناقشة جدول الزيارات الميدانية التي من المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة لكافة القري داخل دمياط لمتابعة الحاصلات الزراعية، وتطوير إنتاجية الفدان.

كما عرض وكيل زراعة دمياط أيضا، خطة المديرية للتصدي إلي أية طوارئ تحدث جراء التغيرات المناخية والتي قد تؤثر على الزراعات المتواجدة حاليا في المحافظة، وكيفية التعامل معها بشكل فوري، إضافة إلي عرض خطة الندوات التثقيفية المقرر إقامتها داخل الجمعيات الزراعية، لتوضيح أساليب الزراعة الحديثة وكذلك الري ودورها في الحفاظ على المحصول وتطوير إنتاجية الفدان.

كما تابع المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إنهاء إجراءات الحصر الزراعي، وإدخال تلك البيانات على منظومة "مارت الفلاح"، والتي تستعد مديرية الزراعة في دمياط لاطلاق خدماتها في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد وكيل زراعة دمياط، ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية، ومتابعة الحاصلات الزراعية داخل دمياط بشكل مستمر، موضحا أن هذه الزيارات تتيح فرصة التعامل مع أية تغيرات تطرأ نتيجة التغيرات المناخية بشكل سريع، مؤكدا أهمية التعامل مع شكاوى المزارعين بشكل فوري.

واضاف المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن المديرية نجحت في توفير العديد من الفرص أمام المزارعين من أجل المشاركة برامج الزراعات الحديثة، مشيرا إلي أن هناك أكثر من 1000 فدان قمح حاليا تتم زراعته بنظام المصاطب، الأمر الذي يساهم في ترشيد استهلاك المياه، وكذلك يسهم في تطوير إنتاجية الفدان.