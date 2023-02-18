وزير الرى: إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية فى الكونغو

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إيف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو، وذلك بحضور هشام عبد السلام المقود سفير مصر فى الكونغو.

وأكد سويلم على خصوصية العلاقات الإستراتيجية التى تربط مصر والكونغو الديمقراطية على كافة المستويات، مشيراً إلى مساندة مصر لجهود التنمية التى ينتهجها الرئيس الكونغولى والتى تهدف لزيادة معدلات التنمية الإقتصادية والنهوض بمستوى معيشة المواطن الكونغولى.

وأكد على تطلعه للعمل سوياً لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين فى مجال التنمية المستدامة للموارد المائية، وكذلك نقل الخبرات المصرية فى مجالى الرى والزراعة والإستخدام الأمثل للموارد المائية للجانب الكونغولى، حتى تصبح الزراعة قاطرة التنمية بدولة الكونغو الشقيقة.

كما أكد على حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الكونغولية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الوزارات والمؤسسات المصرية، مشيراً إلى أننا أمام فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين كلتا الدولتين من خلال تبادل الخبرات لمواجهة تحديات المياه وخاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ.

كما أعرب عن تقدير مصر لمواقف الكونغو الديمقراطية الداعمة والمساندة للموقف المصرى فى قضايا المياه، مشدداً على حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين دول الحوض من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .

و إستعرض الوزيران مكونات بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين والذى يمتد حتى عام 2027 فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالكونغو الديمقراطية، والذى يشتمل على العديد من الأنشطة التنموية مثل إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية، وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، وإنشاء وحدات طاقة كهرومائية صغيرة .

كما إستعرض الوزيران تقدم سير العمل فى مختلف الأنشطة والإنجازات التى تحققت خلال الفترات الماضية، حيث تم الإنتهاء من إنشاء مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينساشا وافتتاحه فى عام 2021، والذى تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالإضافة لتدريب الكوادر الفنية المسئولة عن تشغيل المركز لإكتساب الخبرات اللازمة فى تقنيات التنبؤ والمساهمة فى إعداد الدراسات الفنية للحد من مخاطر الفيضانات والإنذار المبكر، بالإضافة لإهتمام الدولة المصرية برفع قدرات الكوادر الفنية من الكونغو، حيث تم عقد العديد من البرامج التدريبية فى مختلف المجالات ذات الصلة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية .

أكد سويلم فى ختام الإجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة خاصة مشروع إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية فى نطاق العاصمة كينشاسا مزودة بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، بالإضافة لتطبيق نظم الرى الحديث ونقل تقنياتها لدولة الكونغو الديمقراطية.