اليوم السابع
Ads
السبت، 18 فبراير 2023 04:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يصل الكونغو على رأس وفد رفيع المستوى لبحث التعاون المشترك

السبت، 18 فبراير 2023 02:39 م
وزير الرى يصل الكونغو على رأس وفد رفيع المستوى لبحث التعاون المشترك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل اليوم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الكونغو، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري، في زيارة تستمر لمدة يومين.
 
ويجرى سويلم العديد من المباحثات مع إيف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين.
 
كما يتم استعراض تقدم سير العمل فى مكونات بروتوكول التعاون الفني الموقع بين مصر والكونغو الديمقراطية والذى يمتد حتى عام 2027، ويتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدولة الكونغو الديمقراطية من خلال منحة مصرية.
 
كما سيتم التباحث حول التقدم في المشروعات الجارى تنفيذها بالكونغو في مجالات حفر الآبار الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية وتبادل الخبرات في مجال الزراعة والري من خلال تجربة تطبيق نظم الري الحديث علي قطعة أرض بمساحة 1000 هكتار تم تحديدها من قبل الجانب الكونغولي ، و التباحث حول التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات للمتخصصين من الجانب الكونغولى.
 
كما يتم متابعة سير العمل بـ "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" والذى أنشأته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى يهدف لحماية المواطنين من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.

وزير الرى

الكونغو

الموارد المائية

المياه



الموضوعات المتعلقة

وزير الرى يلتقى ممثل منظمة الأغذية والزراعة فى مصر

السبت، 18 فبراير 2023 10:19 ص

‫وزير الرى يتوجه اليوم إلى الكونغو على رأس وفد رفيع المستوى

الجمعة، 17 فبراير 2023 06:43 م

وزير الرى: حلول جذرية للسحب الجائر للمياه الجوفية وارتفاع منسوب الصرف بسيوة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:32 ص

تعرف على أهم الأعمال التى نفذتها وزارة الرى لحل مشاكل الصرف الزراعى بسيوة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 08:00 ص

وزير الرى: تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة فى التعامل مع الشكاوى بنسبة97%

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة