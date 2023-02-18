هولندا تعلن تقليص عدد الدبلوماسيين الروس العاملين فى البلاد

كتب محمد جمال

أعلن وزير الخارجية الهولندى فوبكه هويكسترا، اليوم السبت، عن قرار سلطات أمستردام بالحد من عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا لبيان الوزارة: "قرر مجلس الوزراء، أن السفارة الروسية لدى لاهاى لا يمكن أن توظف دبلوماسيين أكثر من السفارة الهولندية لدى موسكو، لذلك سيتعين على عدد من الدبلوماسيين الروس مغادرة هولندا".

وقال وزير الخارجية، إن هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حيث سيتعين على حوالي عشرة موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة.

ووفقا لهوكسترا، نقلا عن هيئة الإذاعة الهولندية، اتخذت أمستردام "خطوة مهمة للغاية" بقرارها تقليص عدد الدبلوماسيين الروس من البلاد، وبحسب قوله، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات بصفة دبلوماسيين".

كما قررت هولندا إغلاق التمثيل التجارى الروسى فى أمستردام، وأمهلت الدبلوماسيين الروس أسبوعين لمغادرة البلاد.