هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر تضرب كهرمان مرعش التركية

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

أعلن معهد أبحاث الزلازل التركي، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر في كهرمان مرعش.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير الجاري 45 ألف إنسان، مع العثور على ناجين جدد في عدد من الولايات التركية، في حين وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع أموال لدعم جهود الحكومة التركية لاحتواء تداعيات الكارثة.

من جانبه، أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي استمرار أعمال الإنقاذ في نحو 200 مبنى، رغم مرور 12 يوما على الكارثة.

من جهتها، قالت مصادر حكومية، إن نحو 350 ألف وحدة سكنية، من أصل 3 ملايين، متضررة جزئيا أو منهارة كليا.