هزة ارتدادية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا

سجلت تركيا اليوم هزة ارتدادية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربت وسط البلاد، بحسب سكاى نيوز.

وفى الوقت الذى لا تزال فيه الهزات الارتدادية تتوالى، أعلنت إدارة الكوارث التركية، أن تركيا تعرضت إلى ما يقرب من 4500 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال المدمر، تضرب الزلازال عدة بقاع فى العالم.

من جانبه ذكر المدير العام لإدارة الكوارث فى تركيا، أنه يمكن الشعور بهزة ارتدادية كل 10 دقائق، كما سعت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إلى معالجة التوابع النفسية للأشخاص الناجين، خصوصًا الأطفال والسيدات من خلال إرسال فرق وأطباء نفسيين ومدرسين مرشدين لإعادة تأهيل هؤلاء المواطنين.

وتجددت المخاوف مع تعرض مدينة المرج شرق ليبيا لهزة أرضية جديدة، شعر بها مع معظم السكان، وتعد الهزة الرابعة التي تسجل خلال الأيام الماضية، ما زادت المخاوف بشأن الزلازل.

وناشد عميد المجلس البلدي المرج الجهات الحكومية تجهيز غرفة طوارئ خاصة بالبلدية، بجميع الإمكانيات والإمدادات الطبية اللازمة، استعدادا لحدوث أي طارئ، محذرا من نقص الخدمات ومستلزمات الطوارئ والأمن والسلامة وضعف البنية التحتية.

الهزة الجديدة عززت المخاوف في ليبيا بشأن وقوع الزلازل، حيث شهدت مدينة درنة الإثنين الماضي هزة بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، حسب ما رصدته مؤسسة "رؤية" الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، وأكده أيضا موقع "فولكانو ديسكافري" المتخصص في الرصد الجيولوجى.