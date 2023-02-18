نادى قضاة البحيرة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج ويكرم حفظة القرآن الكريم..صور

البحيرة - ناصر جودة

أقام نادي قضاة البحيرة برئاسة المستشار حامد عيساوي، احتفالية مميزة لرجال القضاء والنيابة العامة، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج ، وذلك بمقر نادي القضاة بدمنهور.

شارك فى الاحتفالية اللواء محمد بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة أوقاف البحيرة، ولفيف من أساتذة الشريعة الإسلامية والفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، بالإضافة إلى عدد من رجال الجهات القضائية والتنفيذية.

وبدأت الاحتفالية التى قدمها اسماعيل دويدار مديرعام اذاعة البرنامج العام بإذاعة القرآن الكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور محمد عبدالعزيز قارئ الاذاعة والتلفزيون وتضمنت الاحتفالية ابتهالات دينية ومدائح نبوية للمنشد محمد السعدني والمنشد احمد صلاح.

من جانبه أكد الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة على أهمية إحياء ليلة الاسراء والمعراج والدروس المستفادة منها واتباع منهج النبي صلي الله عليه وسلم في الوسطية والاعتدال والرحمة.

وإختتمت الاحتفالية بتكريم أبناء الأسرة القضائية بالبحيرة من حفظة القرآن الكريم.

وقدم المستشار حامد عيساوي رئيس نادى القضاة بالبحيرة تهانيه القلبية لأهالي المحافظة وقضاتها بمناسبة ليلة الاسراء والمعراج، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء وان يديم نعمة الامن والامان على كل مواطنيها.