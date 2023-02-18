نائب محافظ المنيا يتفقد قافلة «التحالف» لدعم الفئات الأكثر احتياجا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا اليوم، قافلة «قطر خير التحالف»، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وبمشاركة عدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن القافلة الشاملة للتحالف بمحافظة المنيا «ستر وعافية» لدعم الأسر الأكثر احتياجا، حيث ضمت القافلة «13 تريلا» محملة بالعديد من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، ومنها «كراتين مواد غذائية، وبطاطين، وأجهزة كهربائية، وأجهزة تعويضية، ولحوم» وتستهدف الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المشاركة في القافلة من أعضاء التحالف الوطني.

من جانبه، وجه نائب محافظ المنيا الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، على اهتمامه ورعايته للفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والخدمات التي يقدمها التحالف لأهالي محافظة المنيا، وموجهًا الشكر للقائمين على القافلة وكافة مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في القافلة وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأكد نائب محافظ المنيا، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، حيث أنها تعد أحد الاذرع الهامة لتحقيق التنمية الشاملة، منوهاً إلى دعم المحافظة لجميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطن المنياوي، بالتوازي مع تنفيذ توجهات القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، في جميع قري الريف المصري، كما أشاد نائب المحافظ بجودة جميع المواد والمنتجات بالقافلة ، ومؤكدا أن تقديم الدعم والمساندة لأهالينا في جميع القري هو واجب علينا لتحقيق حياة كريمة بالقري الأكثر احتياجا.

هذا وستقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات لأهالي محافظة المنيا، على مدار الأيام القادمة، منها قوافل طبية تضم العديد من التخصصات، ومنافذ لتوزيع المواد الغذائية والبطاطين، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين لتحقيق أهدافها في الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.



جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)



جانب من القافلة (2)



جانب من القافلة (3)



جانب من القافلة (3)



جانب من القافلة (4)