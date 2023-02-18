مكتب التمثيل العمالى بجدة يعيد مستحقات عامل مصرى

كتبت - مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن مستحقات عامل مصرى من العمالة الموسمية لدى إحدى الشركات، من خلال التسوية الودية مع الشركة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ومكاتب التمثيل العمالى بالاهتمام برعاية وحماية مصالح العمالة المصرية في دول العمل وتكثيف الجهود لتحصيل مستحقاتهم وحقوقهم.

جاء في التقرير الذي تلقته الوزارة من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أن المكتب نجح فى تنفيذ الحكم الصادر للمواطن سيد فتحى سيد أحمد أحد العمالة الموسمية لدى أحد الشركات، فور ورود شكوى من أحد شركات الحاق العمالة المصرية ضدها والحكم الماثل محل التنفيذ الودى، وقد تفاوض المكتب مع الشركه ونجح من خلال التسوية الودية إعادة حقوق شركة الحاق العمالة المصرية وتنازل العامل عن شكواه بالوزارة، منوهاً إلى أن الحكم الصادر بمبلغ 6900 ريال سعودى.

وأضاف الملحق العمالى، أنه تم اعتماد تفويض لموسم العمرة 1444 باجمالى عمالة 271 عامل موسمى، وقدمت الشركه السعودية الشكر للمكتب العمالى على جهوده المبذولة من أجل الوصول إلى التسوية الودية وحل المشكلة، مؤكداً حرص المكتب على متابعة أحوال العمالة المصرية فى المملكة والعمل على الرد على استفساراتهم وشكاويهم والتنسيق لحل مشكلاتهم مع جهات العمل.