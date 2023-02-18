اليوم السابع
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تدريب الشباب على مهنة التفصيل فى البحيرة والمنيا ضمن "حياة كريمة"

السبت، 18 فبراير 2023 12:40 م
تدريب الشباب على مهنة التفصيل فى البحيرة والمنيا ضمن "حياة كريمة" تدريب الشباب على مهنة التفصيل فى البحيرة
كتبت - مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة بشأن عقد الاختبار النهائى وختام البرنامج التدريبي لعدد 19 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية البريجات مركز ايتاى البارود، وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب من أجل التشغيل وفرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص بالمحافظات.
 
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة فى تقريره، أن الاختبار شمل شق نظرى وأخر عملى، منوها إلى أنه بعد انتهاء التدريب يتم تأهيل المتدربات للحصول على فرص عمل او بدء مشروع خاص بهم، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.
 
وأضاف مدير المديرية أن بعد انتهاء التدريب يحصل الخريجين على شهادات إتمام التدريب معتمدة من المديرية تؤهلهم للإلتحاق بفرص عمل مناسبة فى سوق العمل.
 
وقال إنه يمكن التقدم للحصول على البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية من خلال التسجيل فى إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية أو بمراكز التدريب المهنى الموجودة بالمحافظة.
 
وفي سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن ختام البرنامج التدريبي لـ10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة والموجودة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
وأوضح محمد صلاح محمد مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره، أن الاختبار تضمن اختبار نظرى وأخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة  تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.
 
 
 

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