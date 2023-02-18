مصرع عامل وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي عامل مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وجاري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق المؤدي إلى مصنع الأسمنت بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجرى إيداع جثة المتوفي داخل مشرحة المستشفى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى: سيف محمد شعبان 16 عامًا، مصابًا باشتباه كسر باليد اليسري وسحجات، عمرو محمد شيخون 26 عامًا، نجار مسلح، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي بالبطن، عويس حامد حسانين 41 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، محمد احمد محمد حسن 37 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيمن، جميعهم مقيمين بمركز ناصر يعملون بمهنة نجار مسلح.

كما استقبل المستشفى بدوي شعبان بدوي، 16 عامًا، جثة هامدة، جرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.