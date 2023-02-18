سكرتير عام بنى سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا

بنى سويف هانى فتحى

أجرى اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، زيارة لمركز سمسطا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي، فى ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك في حضور نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية، الدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة للبيئة، محمد عبد اللطيف مدير التخطيط بالمحافظة، ومسؤولى الشركة المنفذة وبعض المسؤولين المعنيين بالوحدة المحلية.

وتفقد السكرتير العام مكونات المشروع، واستمع من مسؤولي التنفيذ، مستجدات وسير الأعمال الجاري تنفيذها بالمصنع، التي تشمل إنشاء خطوط فرز جديدة وتطويرالخطوط الحالية ومعدات العمل بمصنع ،لاستقبال وتدويرالقمامة وإنتاج السماد العضوي RDF (الوقود البديل)، فضلا عن إنشاء سور بطول يزيد عن 1.1كم ، وتطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري،بجانب الأعمال الصحية اللازمة للسلامة البيئية والاشتراطات الصحية، بجانب تطوير مخازن المصنع وصيانة المعدات الحالية، وذلك بتمويل من الخطة الاستثمارية

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" بأهمية تسريع وتيرة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة، ، نظرا لأهمية المشروع ، الذي يخدم أكثر من نصف إجمالي سكان المحافظة بمراكز :ببا وإهناسيا والفشن" بجانب سمسطا"، بجانب تحقيق قيمة مضافة في مجال التخلص الآمن والصحي من المخلفات.

وتضمنت الزيارة تفقد المدفن الصحى بسمسطا ، والذي تم إنشاؤه على مساحة إجمالية 6.5 فدان ،بتكلفة تزيد عن 20 مليون جنيها ، تفعيلاً للبروتوكول المبرم بين وزارات التنمية المحلية،البيئة والتخطيط لتنفيذ مشروعات في مجال البنية التحتية لمنظومة المخلفات.