القبض على عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية ومخدرات فى المحلة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فى القبض على عنصر إجرامي مقيم قرية نمرة البصل مركز المحلة ، وبحوزته كمية من المواد المخدرة و3 طبنجات وطلقات نارية.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية، بقيام عنصر إجرامي مقيم قرية نمرة البصل بالاتجار في المواد المخدرة واعتزامه ترويج كمية من المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم توجيه حملة مكبرة استهدفت المتهم، وتم ضبطه أثناء قيادته سيارة ملاكي وبحوزته كمية من المخدرات و3 قطع سلاح ناري وطلقات نارية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد تعرض 3 أشخاص لاصابات متفرقة، إثر انقلاب ميكروباص في ترعة على طريق قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص في ترعة على طريق طنطا كفر الشيخ سليم.

انتقلت قوة أمنية والإنقاذ النهري والإسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.