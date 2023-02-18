مصرع صياد من الدقهلية غرقًا في مياه البحر الأحمر

لقى شاب مصرعه غرقا فى مياه البحر الأحمر بعد خروجه للصيد، من مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية، وسقط الشاب أثناء إلقاء الشباك الخاصة بالصيد، حيث اختل توازنه وانزلقت قدمه من أعلى المركب، فسقط فى المياه ليلقى مصرعه.

وتلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة المسطحات، يفيد بورود بلاغًا بسقوط شاب يعمل صيادا داخل المياه.

وبالفحص والتحرى تبين مصرع إسلام العسكرى 20 عاما، مقيم مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ويعمل صياد، وسقط من أعلى المركب الخاص به أثناء إلقاء غزل الصيد، حيث فقد توازنه وانزلقت قدمه وسقط بالمياه .

وشكلت قوات الإنقاذ النهرى فرق للبحث فى موقع الحادث لمحاولة، فى محاولة لانتشال جثمانه وتسليمة لذويه، ومازالت عمليات البحث مستمرة حتى الآن.