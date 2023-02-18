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مصرع شخص وإصابة آخر بسبب انهيار جدار منزل فى أطفيح

السبت، 18 فبراير 2023 10:47 م
مصرع شخص وإصابة آخر بسبب انهيار جدار منزل فى أطفيح انهيار جدار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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انهار جدار منزل بمنطقة أطفيح، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وتم تشكيل لجنة هندسية من محافظة الجيزة لمعاينة المنزل والعقارت المجاورة له.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بسقوط جدار منزل بمنطقة أطفيح. على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، ليتم إجراء عمليات المعاينة، التى أظهرت سقوط جدار خلفى لمنزل، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة آخرين، وتم نقلهم الى المستشفى ويتم إجراء عمليات معاينة من قبل رجال الحى بقطاع جنوب الجيزة وحرر محضر بالواقعة .
 
 
 

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