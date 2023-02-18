مصرع شخص وإصابة آخر بسبب انهيار جدار منزل فى أطفيح

كتب عبد الرحمن سيد

انهار جدار منزل بمنطقة أطفيح، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وتم تشكيل لجنة هندسية من محافظة الجيزة لمعاينة المنزل والعقارت المجاورة له.