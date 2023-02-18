مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شخصان مصرعهما؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر مويس، أمام قرية حانوت في طريق كفر صقر – أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر مويس أمام قرية حانوت في طريق كفر صقر – أولاد صقر.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: نبيل ال ال، وعبدالرحمن ال، فيما تم نقل الجثامين إلى المستشفى المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما تم نقل الجثامين إلى المستشفى المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل اصيب7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى وتورسيكل مساء اليوم، بطريق منيا القمح الزقازيق نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح بوصول 7 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات واصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير حركة المرور أمام قائدى المركبات وجارى تحرير محضر بالواقعة.