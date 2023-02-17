اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

الجمعة، 17 فبراير 2023 07:39 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا إسعاف -أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "قنا – الأقصر" بالقرب من قرية كرم عمران، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام.
 
وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "قنا - الأقصر" بالقرب من قرية كرم عمران، وتم الدفع بسيارات الإسعاف.
 
وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة أحمد عبد الموجود، وعبد الحليم أحمد، وعلي إبراهيم وأحمد أمين، وسيد عبد العزيز، وياسر عطيتو، ومحمد جلال، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قنا- الأقصر"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 


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