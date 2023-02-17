إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

وتلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "قنا - الأقصر" بالقرب من قرية كرم عمران، وتم الدفع بسيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة أحمد عبد الموجود، وعبد الحليم أحمد، وعلي إبراهيم وأحمد أمين، وسيد عبد العزيز، وياسر عطيتو، ومحمد جلال، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "قنا- الأقصر"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.